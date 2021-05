Suspeita de ‘fungo preto’ em paciente diagnosticado com Covid-19 é investigada em SC

O Ministério da Saúde emitiu Comunicação de Risco, no último sábado (29), sobre o provável caso de mucormicose em paciente de 52 anos em Joinville, no Norte catarinense.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) e a prefeitura de Joinville, no Norte, investigam um caso provável de mucormicose, infecção fúngica chamada popularmente como “fungo preto”, em um paciente de 52 anos que já foi diagnosticado com a Covid-19 na cidade. No sábado (29), o estado e o município receberam um comunicado do Ministério da saúde sobre a investigação.

O paciente está internado em um hospital particular de Joinville e fez uma cirurgia na última semana (veja mais abaixo). O homem é morador da Zona Norte de Joinville, testou positivo para Covid-19 em fevereiro deste ano e tem histórico de comorbidades (diabetes mellitus e artrite reumatoide).

As notícias sobre o quadro clínico do paciente são compartilhadas apenas com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os órgãos não informaram se há previsão de quando o diagnostico será confirmado.

Alta e internações

Segundo a prefeitura de Joinville, a situação já estava sendo acompanhada desde março, quando foi cogitada a hipótese do diagnóstico no morador. Em 20 de fevereiro, o paciente apresentou sintomas gripais e fez um teste que confirmou o diagnóstico positivo para a Covid-19.

Cerca de um mês depois, no dia 19 de março, em função de uma fraqueza generalizada relacionada ao coronavírus, ele foi internado. Após melhorar da doença, o homem recebeu alta no dia 4 de abril.

Por ter apresentado uma complicação metabólica chamada de ‘cetoacidose diabética’, que é caracterizada por fatores relacionados com a diabetes, o paciente teve celulite facial (infecção grave que pode espalhar-se para outras partes do corpo) e prejudicou a visão.

Por este motivo, um médico especialista começou a acompanhar o caso. O morador foi internado em 21 de maio para realização de procedimento cirúrgico, que foi feito na quarta-feira (26).

O que é a mucormicose

Conhecido popularmente como “fungo preto”, o quadro mata mais de 50% dos acometidos. Muitos precisam passar por cirurgias mutilantes, que retiram partes do corpo afetadas pelo micro-organismo, como os olhos.

