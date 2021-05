Camionete fica em cima de motocicleta em acidente no interior de São Joaquim

Um grave acidente foi registrado na estrada geral do Fundo da Lamoa, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de São Joaquim e SAMU foram mobilizadas às 14h18 para atender a ocorrência.

Uma camionete S10 vermelha acabou parando em cima de motocicleta twister vermelha, os ocupantes da moto tiveram diversos ferimentos, o jovem que conduzia a moto teve suspeita de fratura nos braços, a caroneira teve diversos ferimentos nas pernas e apresentava dores na região do tórax.

O jovem foi conduzido pelo SAMU e a mulher pela ambulância ASU do Corpo de Bombeiros, ambos ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas. A Polícia Militar também esteve no local para os procedimentos de trânsito.

Fotos: Dionata Costa