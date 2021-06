Rick e Renner fazem live histórica no Clube Astréa em São Joaquim

Uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil e de meteórico sucesso desde os anos 90 executaram uma live histórica no Clube Astréa em São Joaquim na emblemática noite deste último sábado (05) trazendo uma verdadeira multidão que acompanharam em tempo real sua apresentação de São Joaquim para todos os lugares do Brasil e do mundo.

Rick e Renner abriram a Live “Nossa História 2” com a canção “Acredite Vai passar”, onde Rick mencionou que tudo vai passar, inclusive a pandemia: -“Tudo vai passar no tempo de Deus” declarou o cantor. Logo em seguida emendou grandes hits da dupla como a empolgante Ela é de mais, Demais”, “Cara de Pau”, “Muleca”, “Fim de Semana”, “Seguir em Frente”, “O Amor e Eu”, “Filha”, “Só Pensando Em Você”, “Eu Sem Você”, “Eu Mereço”, “Bebedeira”, “Nóis Tropica, Mas Não Cai”, “Nos Bares da Cidade” entre outros em uma live de 04 horas.

A live ainda contou com a participação especial de Martinez e Diana (Pai e Filha) que entonaram músicas como a sinônimos de Zé Ramalho e uma homenagem especial ao músico Daniel Lucena (in memorian) com a inesquecível canção “Manhãs do Sul do Mundo”.

A Live é um oferecimento da Effectus que devido a pandemia organizou essa live especial para difundir a sua marca de fertilizantes que ganhou grande notoriedade em todo o Brasil com um resultado satisfatório e com nutrientes e corretivos para a deficiência das plantas no que tange a cálcio e enxofre, surgindo então o “Fertilizante Mineral Foliar” que está sendo utilizado em centenas de cultivares como milho, algodão, arroz, feijão, café, soja e muitas outras.

E também um oferecimento da Vínícola Suzin que que colheu recentemente, em uma safra tardia, o Cabernet Sauvignon da Vinícola e um especial Montepulciano que promete ser um dos mais excelentes vinhos já produzidos na altitude.

A live também contou com diversos apoiadores como a Frigozan que serviram o tradicional frescal serrano, a excelência das maçãs da Perboni do Brasil com maçã tipo exportação e Auto Elite marca líder no mercado para o homem do campo e sucesso de vendas em São Joaquim.

Veja live na íntegra:

Vejas as imagens: