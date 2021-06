Confira sobre o Valor, parcelas e quem recebe a prorrogação do auxílio emergencial

O ministro da Economia, Paulo Guedes, veio a público confirmar a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. A medida que foi inicialmente liberada em quatro parcelas, agora contará com um total de sete parcelas, sendo disponibilizado entre os meses de abril e outubro.

A definição sobre prorrogar o auxílio emergencial, veio na última semana, durante reunião de membros de alto escalão do governo como Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil; Paulo Guedes, ministro da Economia e Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Conforme informações de membros do governo, a prorrogação seguirá os mesmos critérios já definidos para a liberação em 2021. Ou seja, só receberá a nova prorrogação de três parcelas, os beneficiários que já estão recebendo as primeiras parcelas.

Além disso, conforme informações apuradas pelo Jornal Contábil, não deverá ocorrer uma nova rodada de inscrições para permitir novos beneficiários na prorrogação do auxílio emergencial

Além disso, conforme informações apuradas pelo Jornal Contábil, não deverá ocorrer uma nova rodada de inscrições para permitir novos beneficiários na prorrogação do auxílio emergencial.

Com relação aos valores, o governo não deve alterar o que já vem sendo pago, logo, a nova prorrogação será definida com valores de R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 375 para as mães chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários.

Resumidamente, não deve haver mudanças significativas para a nova prorrogação, o que acontecerá ainda para as novas parcelas, é o pente-fino mensal do governo que ocorre entre o pagamento de cada parcela para verificar se o beneficiário ainda faz jus ao recebimento da parcela seguinte.

Com informações Jornal Contábil