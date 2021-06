Ex-namorado mata jovem grávida no Centro de Lages

Um crime foi praticado na tarde desta quarta-feira, 16 de junho, por volta das 13h, quando segundo relato de vizinhos, o ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento e teria invadido o apartamento no primeiro andar do Edifício Rio Verde, localizado na Rua Frei Rogério, no entorno da Praça da Catedral, e atirado na jovem por duas vezes, provocando sua morte.

Assim que fez os disparos, o ex-namorado fugiu a pé, passando pela praça e tendo sido visto pelas pessoas que passavam pelo local, sem saber que ele era mais um homicida, tendo consumado mais um feminicídio em Lages.

Com informações Bigua