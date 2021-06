Verão no Brasil – Por David P Carroll

Verão à beira-mar e

É tão lindo parar

E veja assistindo o

Crianças sorrindo tão alegremente

Se divertindo no calor

Sol de verão sentindo o calor

Na minha cara e o Brasil é justo

Um lindo lugar ensolarado e o

Prove as frutas mais doces e eu estou

Observando o fluxo das borboletas

Como eu amo os dias de verão

Sorrindo tão radiante beijando minha linda esposa

E todas as músicas que cantamos onde então

Linda e brilhante no calor

Sol de verão e é verdadeiramente

Lindo para ver os passarinhos cantando

Para mim é verão e

Vou me lembrar desse dia de verão

E todas as minhas memórias nunca irão desaparecer

Oh como eu amo o verão em lindos

Brasil todos os dias.