Quando você deve chamar uma desentupidora

Todos os métodos para fazer desentupimento citados, são eficazes e ajudam muito a higienizar e desobstruir encanamentos.

Quando o entupimento não é muito complexo, é possível que todas as opções mencionadas sejam suficientes para resolver o problema.

Mas existem entupimentos que são tão complicados, que somente solicitando um profissional é possível resolvê-lo.

Quando ocorrerem entupimentos graves em sua casa, chame uma desentupidora de esgoto.

Métodos para fazer desentupimento: Como acontece um entupimento

Os entupimentos de esgoto podem ocorrer por inúmeros motivos, mas os mais comuns, são restos de alimentos, papel higiênico e absorventes jogados nas tubulações.

Além disso, a gordura do óleo de cozinha usado, também é outro tipo de substância que pode entupir o encanamento.

O óleo de cozinha usado, forma uma camada ao redor dos canos internamente e endurece.

Com o tempo, essa gordura incrustada pode diminuir a passagem da água até fechar por completo o trajeto.

Os sinais de entupimentos de esgoto, ralos e caixa de gordura, são:

Mau odor que exala do cano;

Visualização de algo preso no cano internamente, principalmente em pias de banheiro e cozinha;

Vaso sanitário que não escoa ou escoa lentamente;

Vaso que enche de água a ponto de transbordar.

Os entupimentos podem ser localizados, ou seja, apenas em um ponto do imóvel, como pias de banheiro ou ralo do chuveiro.

Obstruções podem ser mais sérias, se situando no esgoto principal e causando o entupimento em todo sistema hidráulico.

Nesse caso, é preciso agir rapidamente, pois pode ser um risco à saúde, caso a água volte pelo esgoto e prolifere insetos e traga doenças aos moradores.

Para evitar isso, seja no esgoto ou nos ralos, seja da pia ou internos e externos, confira no próximo tópico 5 métodos para fazer um desentupimento caseiro eficiente.

5 métodos para fazer desentupimento mais comuns

Antes de chamar uma desentupidora, é possível que métodos caseiros ajudem a desobstruir os canos e higienizá-lo. Confira 5 dicas para fazer desentupimento caseiro:

Desentupidor de borracha

O desentupidor de borracha é um objeto muito prático e barato, comum para desentupir vaso sanitário e ralo de pia.

O desentupidor de borracha possui uma haste para segurar e uma espécie de êmbolo de borracha, que ao ser pressionado no vaso ou em uma pia, move a sujeira que entope, através da sucção.

Desentupindo com solução de bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é uma substância muito usada nas cozinhas, principalmente para substituição do fermento para bolos.

Por ser alcalino, serve como bom desentupidor de detritos recentes e que ainda estejam amolecidos, além de fazer limpeza e higienização.

Use nesta solução uma colher de sopa de bicarbonato, duas de vinagre de álcool, 1 colher cheia de sal, além de suco de 1 limão e 1 litro e meio de água quente.

Nunca use água fervente, pois isso pode corroer os canos.

Desentupindo com uso de mangueira ou lavadora de pressão doméstica

A mangueira é uma alternativa para desentupir um ralo ou pia que esteja entupida. Esse é um método para fazer desentupimento que funciona, desde que a pressão da água seja boa.

Outra maneira é usando lavadora de pressão doméstica. Esse equipamento possui pressão elevada, facilitando o movimento e a retirada de algo que esteja entupido, com muita precisão.

Desentupimento com arame

É uma forma de desentupimento eficaz a utilização de arames, principalmente em ralos de pia.

Geralmente, as pias possuem um encanamento mais curto, inclusive, com uso de sifão, o que facilita a limpeza.

O sifão pode ser retirado e limpo, mas quando isso não é possível, pode-se usar um arame firme e com a ponta ligeiramente virada como um anzol, e colocado nas tubulações.

Faça a retirada de todos os detritos e use água quente com detergente para higienizar as tubulações.

Desentupindo com as mãos

Em ralos e para desentupimento de calhas, é possível fazer a limpeza com as mãos, retirando fios de cabelo dos ralos e restos de sabonetes.

Nas calhas, é possível retirar folhas e qualquer outro detrito e sujeira que esteja entupindo o cano.