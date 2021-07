Currículo para primeiro emprego: a escolha do design 

Fazer um currículo para primeiro emprego não é difícil, porém é necessário ficar atento a alguns detalhes. Deixar claro o objetivo profissional e ser sucinto são as melhores formas de causar uma boa impressão aos contratantes.

Existem alguns tópicos essenciais na hora de fazer o currículo para primeiro emprego com sucesso: informar os dados pessoais logo no início, definir o objetivo profissional e a formação escolar. Além disso, é essencial informar as habilidades pessoais.

Resolvemos dar algumas dicas de como montar o currículo de forma organizada e clara. Veja a seguir como fazer:

Na hora de montar um currículo para primeiro emprego e colocar os tópicos indicados abaixo, o mais importante é escolher uma aparência simples e organizada.

Não existe fórmula para o currículo perfeito, mas existe uma dica que pode fazer toda a diferença: organização de informações. Veja a seguir algumas dicas simples para deixar o seu currículo bem organizado:

Para conseguir entender o que está escrito, o examinador precisa ver que os dados estão divididos corretamente, com uma fonte de tamanho legível e com as margens devidamente definidas.

Você pode optar por uma fonte tradicional, como é o caso de Arial. Além disso, o tamanho das letras deve ser legível, podendo ser no tamanho 12 ou 14, dependendo da quantidade de conteúdo.

De nada adianta informar os objetivos pessoais de forma clara se o currículo estiver com as palavras embaralhadas. Por isso, alinhe as frases à esquerda ou deixe o texto justificado.

Passo 1: Informe os dados pessoais

O primeiro passo para montar o seu currículo é informar os seus dados pessoais. Logo no início do currículo, informe o seu nome completo, sua idade e dados de contato, como telefone fixo ou celular. Informar um e-mail de uso pessoal também é de extrema importância.

Também é muito importante colocar no seu currículo para primeiro emprego informações de localização, como endereço, CEP, bairro e cidade. Muitas empresas fazem contratação levando em consideração a sua distância do trabalho.

Caso o candidato tenha uma conta pessoal no Linkedin, pode inserir os dados para que a empresa possa acessar a sua página. Veja a seguir quais as informações você jamais deve colocar:

Jamais informe os dados de documentos pessoais no seu currículo;

Não coloque no seu currículo qual o salário que deseja receber;

Não coloque título no currículo como “currículo” ou “currículo vitae”. As primeiras informações devem ser sempre os seus dados pessoais.

Não informe o seu estado civil ou informações a respeito de pessoas que moram com você, visto que estes dados não são relevantes.

Passo 2: Objetivo Profissional bem definido

O segundo passo para fazer o seu currículo para primeiro emprego é definir de forma clara o seu objetivo profissional.

Desta forma, na hora de definir um objetivo, é necessário se questionar: o que eu desejo fazer na empresa? Vamos supor que você tenha como objetivo atuar como “Assistente Administrativo” ou como “Aprendiz”.

É essencial informar qual o cargo você deseja. Também existe a opção de você informar no objetivo profissional que está em busca do seu “Primeiro Emprego”, o que pode auxiliar a equipe de RH a direcionar o melhor setor para sua atuação. Dicas de coisas que devem ser evitadas quando o assunto é o “objetivo profissional”:

Evite colocar diversos objetivos;

Tome cuidado com os erros de português, visto que podem ser observados pela equipe de RH;

Evite usar termos complicados e usar um texto pouco compreensível;

Caso você não saiba qual objetivo profissional você possui, o ideal é deixar a informação de lado. Escrever “à disposição da empresa” pode ser um erro que não agrada aos contratantes.

Passo 3: Formação Escolar Pessoal

O quarto tópico para montar o seu currículo é informar qual a sua formação escolar. Desta forma, você deve informar se possui ensino médio ou fundamental completo. Além disso, quem já se formou no ensino superior, deve informar qual o curso realizou e também qual foi o ano da sua formação acadêmica.

Pessoas que não possuem ensino superior, mas possuem cursos técnicos realizados ou cursos profissionalizantes também devem informar detalhes neste tópico.

Passo 4: informe suas habilidades pessoais/cursos realizados

O quarto passo para ter sucesso na hora de montar o seu currículo para primeiro emprego, é informar quais são suas habilidades pessoais, juntamente com cursos realizados.

Neste tópico, você pode informar as habilidades que adquiriu ao longo dos anos de estudo ou até mesmo em experiências que já teve na vida por meio de cursos realizados.

É comum que candidatos informem suas habilidades com informática, conhecimento a respeito de línguas estrangeiras e informações relevantes. Veja a seguir alguns exemplos interessantes de Habilidades: