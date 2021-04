6º Batalhão de Polícia Militar realiza lançamento de livro e entrega de viatura ao Proerd

Na tarde de sexta-feira, 09, foi realizado no 6º Batalhão de Polícia Militar o ato de entrega de uma viatura Ecosport para a equipe Proerd do 6º BPM, veículo adquirido por meio de emenda parlamentar.

Na mesma oportunidade foi feito o lançamento oficial do livro comemorativo aos 20 anos do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência na Serra Catarinense. Para o comandante do 6º BPM tenente-coronel PM Fabiano da Silva “o livro marca uma história de pioneirismo dos policiais serranos e bons resultados, são apenas os 20 primeiros anos de um programa que já faz parte da formação cidadã dos catarinenses”.

No Estado de Santa Catarina, a primeira cidade a ter Proerd foi Lages, no ano de 1998, desde então, mais de 70 mil alunos passaram pelo programa na região e juntam-se aos 1.504.571 cidadãos catarinenses formados.

A partir de agora será iniciada a distribuição dos exemplares do livro entre as escolas públicas estaduais, municipais, particulares e órgãos ligados à educação.

Informações 6°Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina