PMRv INFORMA PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES NO DESVIO DA SC114, EM PAINEL

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) comunica que o trânsito de veículos de carga, tipo caminhões, com PBT (peso bruto total), acima de 04 toneladas passa a ser novamente restringido no desvio da SC 114, KM 249,500, no município de Painel, por conta da precariedade da estrada, prejudicada pelas chuvas das últimas horas.

Orientamos os demais usuários que redobrem a atenção ao passar pelo desvio!

Tão logo cessem as chuvas, bem como as condições da estrada sejam melhoradas, o tráfego de caminhões poderá ser novamente liberado.

Salientamos que as rotas alternativas são as seguintes:



*Para quem trafega no sentido São Joaquim-Lages:

SC-112, via Urupema ou SC-110, via Urubici;

*Já para o sentido contrário, pela BR-282, até o trevo de acesso ao município de Rio Rufino.