Operação Inverno reforça a segurança de turistas na Serra Catarinense

Com a previsão de declínio acentuado na temperatura a partir desta quarta-feira, 28, o fluxo de turistas na Serra Catarinense deve aumentar. A Polícia Militar de Santa Catarina, em conjunto com demais órgãos do Governo do Estado e prefeituras, vai reforçar a segurança e a preservação da ordem e proteção da vida dos turistas que visitam a região serrana. A ação faz parte da Operação Inverno, que segue até o dia 16 de agosto.

“Estamos trabalhando desde o dia 21 de junho com a Operação Inverno, que vem cuidando da segurança daqueles que trafegam pela a nossa serra catarinense, pelas rodovias estaduais. É um trabalho conjunto com todas as forças de segurança, com órgãos estaduais e municipais”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Dionei Tonet.

Segundo ele, a determinação do governador Carlos Moisés é fomentar as atividades econômicas da região da Serra Catarinense, especialmente nesta época do ano, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Com a queda asbrupta de temperatura prevista para esta semana, a atenção nas estradas será redobrada. “Estaremos monitorando diuturnamente as condições das pistas para que os motoristas possam trafegar com a máxima segurança possível”, completou o comandante.

As companhias da PMSC localizadas na Serra Catarinense e suas especializadas (Rodoviária, Ambiental e Cavalaria) dão atenção especial ao policiamento ostensivo geral, auxiliando os turistas nos pontos de maior concentração de pessoas. A Polícia Militar também está trabalhando para fazer cumprir as medidas sanitárias contra à Covid-19, de acordo com os decretos estaduais.

Condições do tráfego



A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) está reforçando o efetivo e colocando em prática a Operação Gelo na Pista, além de pontos de apoio nas barreiras que serão instaladas nos postos policiais caso ocorra a necessidade de fechamento de rodovias. A PMRv orienta os usuários das rodovias estaduais catarinenses que estão em regiões afetadas pelas baixas temperaturas – e que podem provocar a formação de gelo ou até mesmo neve sobre as pistas de rolamento – que observem as seguintes recomendações:



1. Planeje com antecedência sua viagem, evitando transitar durante a noite, uma vez que a temperatura é ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;



2. Os cuidados começam com a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Devem tomar a precaução de adicionarem anticongelantes ao líquido dos radiadores de seus veículos, para evitar maiores problemas e surpresas;



3. Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo, limpe os vidros embaçados para melhorar a visibilidade – ligar o ar condicionado pode ajudar. É obrigatório, mesmo de dia, ligar os faróis e as lanternas, atitude essencial para que os outros motoristas tenho contato visual com seu veículo;



4. Observe as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista. Nestes locais redobre a atenção, assim como nas áreas de sombra sobre a pista, nas quais deve ser observado se realmente há a presença de gelo. Se houver, informe o Posto da Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198, para que o policial de serviço possa auxiliá-lo no seu deslocamento com dicas e orientações sobre o trânsito no local.

Semana de frio intenso com neve e geada em SC

Conforme a previsão do tempo do setor de meteorologia da Epagri/Ciram a temperatura volta a ficar próxima de 0°C e até mesmo negativa em alguns pontos. Há condição propícia para chuva congelada e até mesmo neve nas áreas mais altas do Planalto Sul e no Meio Oeste entre a tarde de quarta-feira e a madrugada e manhã de quinta-feira. Especialmente nestas regiões, as mínimas previstas podem chegar aos 10ºC negativos.

A sensação de frio durante esses dias, na maior parte das regiões catarinenses, será abaixo de zero.

>>> Governo de Santa Catarina mobiliza equipes e reforça orientações de prevenção para onda de frio intenso

Por Assessoria de Imprensa

Marcelo Passamai Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC