Neve em SC: Mais de dez cidades registram fenômeno e encanta os turistas e moradores

A onda de ar frio que passa pelo Sul do país trouxe um lindo presente dos céus com a chegada da “neve” para mais de dez cidades em Santa Catarina nesta quarta-feira (28). Na Serra catarinense, a neve fez a alegria de turistas e moradores que foram para as ruas brincar com os flocos que caíram no fim da tarde e durante a noite.

Foto: Mycchel Legnaghi

A noite de quarta para quinta teve a presença da neve em várias cidades de Santa Catarina. Pelos menos em Curitibanos, Lages, São José do Cerrito, Bom Retiro, Urupema, São Joaquim, Urubici, Campos Novos, Palmeira, Painel, Rio Rufino, Celso Ramos, Fraiburgo Rancho Queimado, Capinzal, Timbé do Sul, Campo Belo do Sul, Vargem, Zortea, Abdon Batista, Anita Garibaldi e Brunópolis tiveram a presença da neve.

Flocos de neve caíram na Serra catarinense por volta das 17h30 desta quarta-feira (28). O registro foi feito em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, segundo o meteorologista da NSC, Leandro Puchalski.

À noite, por volta das 21h, voltou a nevar na Serra e no Oeste, desta vez mais forte. Houve registro em São José do Cerrito, Urubici, Bom Retiro, Curitibanos, Rio Rufino, Painel, Palmeira lages e novamente em Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra.

Imagens em São Joaquim por Mycchel Legnaghi

Já durante a manhã de quinta, o ar fica seco e não há mais previsão de neve em Santa Catarina durante a atual onda de frio.