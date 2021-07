Rodovias estaduais da Serra catarinense foram interditadas nesta manhã de quinta-feira por conta do congelamento de pista

Duas rodovias estaduais de Santa Catarina foram interditadas nesta manhã de quinta-feira (29) por conta do congelamento de pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) jogou gelo nos trechos, mas as temperaturas muito baixas neste amanhecer dificultam os trabalhos. Outros locais com pontos de formação de gelo estão sendo monitorados.

Até as 7h30, a SC-390, entre os trechos da Cascata do Avencal e a entrada de Urubici, na Serra, estava bloqueada em ambos os sentidos. Na cidade, a menor temperatura registrada nesta quinta foi de -6,5ºC.

Em São Joaquim, na mesma região, a SC-114 também foi interditada do km 293 ao km 297. Na cidade, os termômetros -6,14ºC, às 6h. A PMRv não informou se há previsão de liberação. Os pontos de bloqueio estão sinalizados com cones

Rodovias que apresentaram pontos de congelamento nesta manhã:

SC-390 bom Jardim da Serra;

SC-114 São Joaquim;

SC-110 Urubici;

SC-112 Urupema;

Serra do Rio do Rastro;

Serra do corvo branco;

Com informações Policia militar Rodoviária