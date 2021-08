Hiragami é eleito ao 50º Prêmio Kiyoshi Yamamoto 2021

O produtor Fumio Hiragami, Associado ABPM, é um dos 3 eleitos a receber o 50º Prêmio Kiyoshi Yamamoto (2021), por se destacar na produção da maçã brasileira e em outras culturas no município de São Joaquim(SC), onde reside desde a década de 60, prestando relevantes contribuições ao Brasil.

Considerada uma das mais tradicionais premiações ao setor agrícola, homenageia pessoas e instituições que prestaram relevantes contribuições ao Brasil nas áreas vegetais ou animal, ensino, pesquisa, inovação e difusão de técnicas agropecuárias, e ações comunitárias.

“Homenagem merecidíssima, Sr. Hiragami, parabéns!!! O que o senhor fez e faz pela cultura da maçã em São Joaquim e no Brasil é muito grande. Seu empreendedorismo, trabalho, garra, conhecimento e perseverança foram determinantes para ajudar o município a se transformar no grande celeiro produtor de maçãs do País. Orgulha-nos e alegra-nos muito mais esta honrosa homenagem que recebe. Forte abraço.” (Moisés Lopes de Albuquerque, Diretor Executivo ABPM)

Veja a publicação no Jornal Nippak de 29/07/2021, com mais informações desse importante prêmio: