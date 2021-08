O crescimento do mercado digital no Brasil

Com o e-commerce em alta e em franca expansão aqui no Brasil, muitos empreendedores têm se perguntado a respeito do preço de website profissional.

Afinal, é essencial ter um site para quem deseja criar um negócio digital do zero, então conhecer o valor a ser pago por esse ativo é essencial para que ele entre nas contas do seu orçamento.

Para se ter uma ideia de como o comércio eletrônico e o mercado digital têm crescido e vale a pena entrar neles, o mês de dezembro do ano de 2020 registrou uma alta de mais de 50% de vendas em relação a dezembro de 2019.

Já em termos de faturamento o crescimento foi acima de 55%, tendo fechado o ano com um índice bastante positivo em número de vendas: aumento de 73,88% comparado com o ano de 2019, antes da pandemia.

Tudo isso deixa claro como o mercado digital está em alta no Brasil devido à pandemia, mesmo com a flexibilização e a consequente abertura de lojas físicas, tendência essa que deve se manter pelos próximos meses.

O objetivo desse artigo é trazer mais informações para você a respeito do crescimento do mercado digital no Brasil.

O faturamento no mercado digital no Brasil

O faturamento do e-commerce no Brasil, quando comparado o mês de dezembro de 2020 com novembro do mesmo ano, teve uma variação que foi negativa, menos de 38% nos ganhos obtidos no mercado digital.

Entretanto, quando é comprado o acumulado total do ano de 2020, o aumento no faturamento ultrapassou os 83%, mostrando como os ganhos foram excepcionais em 2020.

Tudo isso deixa claro que esse é um mercado que, por conta da pandemia, superou as expectativas esperadas para os próximos anos de forma muito rápida e que a tendência de faturamento deverá permanecer em alta por algum tempo.

O comércio varejista e o e-commerce

O comércio varejista está incluindo no mercado digital e apenas no penúltimo mês de 2020, mais de 14% de todo esse comércio estava representando dentro do e-commerce.

A participação do e-commerce com relação ao comércio varejista foi de mais de 9% quando se considera todos os 12 meses do ano de 2020, de acordo com uma pesquisa do IBGE.

Categorias no comércio eletrônico

Um dos pontos importantes para entender o crescimento do mercado digital no Brasil diz respeito a saber quais são as categorias no comércio eletrônico que tiveram melhor performance em 2020.

Isso ajudará, inclusive, empreendedores que estejam desejando começar um negócio digital do zero, pois eles terão ideia de qual a melhor opção para conseguir faturar mais.

Os segmentos ou categorias em relação às compras que foram realizadas através da internet em 2020 foram os seguintes:

Segmento de equipamentos e materiais para escritório, de informática e de comunicação: representaram 41,8% das compras

Móveis e eletrodomésticos: representaram 25,9% das compras realizadas

Vestuário, tecidos e calçados: representaram 11,8% das compras

Artigos farmacêuticos e médicos, de perfumaria e cosméticos, e ortopédicos: 7,5% das compras realizadas

Outros artigos relacionados com uso doméstico e pessoal: representam 7,4% das compras

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios e bebidas, fumo: representaram 3,3% das compras dos clientes via e-commerce

Livros, revistas, jornais e papelaria: representaram 2,3% das compras feitas no mercado digital

Um outro ponto importante em termos de vendas, mesmo que não relacionado diretamente com as categorias específicas, mostrou que no último trimestre de 2020 quase 20% dos brasileiros fizeram pelo menos uma compra online.

Isso mostra um aumento importante não só em relação ao trimestre anterior do mesmo ano, mas também ao mesmo período do ano de 2019, deixando clara a tendência de crescimento do mercado digital.

Criar um negócio digital é uma ótima opção de empreendimento

Tudo isso deixa bastante claro como criar um negócio digital é uma opção excelente de empreendimento nos tempos atuais.

Assim, você vai poder iniciar em um mercado e dentro de um segmento que está em alta, o que irá permitir um crescimento real e mais eficaz.

É por conta disso também que você deve buscar saber quanto custa o preço de um website profissional, pois ele será necessário ao seu negócio online e poderá fazer uma grande diferença nos resultados obtidos por ele.

Não importa qual modelo de negócios escolher e qual nicho de mercado vai atuar, a criação de um site profissional é algo imprescindível nesse contexto.

Conclusão

Como você viu,o mercado digital teve um enorme crescimento no Brasil em 2020, impulsionado pela questão da pandemia, que fez as pessoas buscarem o comércio online.

Neste texto, você pôde entender um pouco mais sobre o crescimento desse mercado no país e ver como essa é uma ótima opção para quem está buscando empreender no momento.

Procure saber qual é o preço de website profissional para criar o seu hoje mesmo e colocar o seu negócio para funcionar na internet.

