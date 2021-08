Onde passar o Réveillon 2022? Dicas fora do Óbvio!

Com a vacinação progredindo em todo o Brasil, aumenta o número de pessoas interessadas em comprar pacotes de viagem para celebrar o Réveillon 2022, que deve ser um dos mais especiais do século.

Depois de mais de 1 ano sem poder aproveitar a companhia de pessoas queridas e viver momentos de lazer, é natural que todo mundo queira aproveitar todas as oportunidades possíveis para se divertir e descontrair um pouco.

As empresas de turismo, setor que foi fortemente impactado pela crise causada pela pandemia, já estão organizando pacotes e descontos especiais para fazer com que o público volte a se interessar pelas viagens.

Passagens aéreas em promoção relâmpago tem permitido com que várias pessoas aproveitem as oportunidades de fazer viagens rápidas, para passar um fim de semana ou poucos dias em pontos turísticos menos badalados, a fim de continuar se protegendo da Covid-19, mas sem abrir mão de momentos de contato com a natureza e de viver momentos especiais junto com pessoas amadas.

Quem não tem tanta flexibilidade de tempo para viajar a qualquer hora ou recursos para aproveitar uma oportunidade relâmpago, também pode aproveitar boas oportunidades para datas especiais, como as disponibilizadas nos CVC Pacotes Turísticos.

Na verdade, essa é a melhor forma de garantir vagas nos hotéis e bons preços em passagens aéreas em épocas de temporada e festas, como é o caso do Réveillon.

Quem se antecipa, costuma ter mais opções à disposição e não fica a ver navios conforme as datas vão se aproximando.

Se você quer viajar no Réveillon, mas não pretende se envolver em grandes festas e aglomerações, confira os 3 destinos nada óbvios que selecionamos, abaixo:

Gramado – Rio Grande do Sul

Não tão popular pelo Réveillon, mas extremamente conhecido por ter uma das festas de Natal mais lindas do país, pode ser uma excelente escolha de viagem para quem tem filhos e quer que eles vivenciem a magia do Natal, no melhor cenário possível.

Porto de Galinhas – Pernambuco

Um destino que foge do óbvio, mas marca para sempre a vida dos viajantes. Com praias de água morna o ano todo e cenários paradisíacos, Porto de Galinhas tem resorts que oferecem uma experiência inesquecível, sem tanta aglomeração, para quem prefere continuar se mantendo distante de qualquer risco de contaminação por Covid.

Alter do Chão – Pará

Quem vive no Sul e no Sudeste e quer ter uma experiência realmente diferente dos destinos turísticos mais próximos, não pode perder a oportunidade de conhecer Alter do Chão.

A vila não é um destino de festa e badalação e portanto, mais seguro em relação ao contágio de Covid.

Alter do Chão fica às margens do rio Tapajós, é cercada pela floresta amazônica e tem lindas praias de água doce.

A experiência é marcante e diferente de quase tudo que você já viu.