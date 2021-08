Boa Notícia: Obras na SC-114 em Painel na reta Final

Após longo período as obras de recuperação na SC-114 em Painel está quase finalizada. Houve muitos problemas durante períodos de chuva, na estrada no desvio da SC-114 em Painel, na Serra Catarinense, haja visto que fluxo de carros e caminhões é muito grande neste trecho, pois é o principal acesso para municípios como Painel, São Joaquim, Urubici e Urupema, é muito importante para nossa região. Mas finalmente após longa espera, a interdição na altura do KM 249,5, por risco de desmoronamento, está chegando ao fim.

Inicialmente o trânsito estava em meia pista no trecho onde a erosão comprometeu taludes e o pavimento no dia 29 julho. Mas logo depois o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, em decisão conjunta com o comando da PMRv, determinou o fechamento total da pista. Desde o ocorrido, equipes da SIE trabalham no local incansavelmente para solucionar o problema.