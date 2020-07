Confira as chances de poder visualizar o Cometa NEOWISE pelos céus do Brasil

Imagens: (capa-Marco Sproviero) / Galeria do Meteorito

Muito se tem falado estes dias sobre o Cometa NEOWISE o qual tem chamado a atenção nos céus do hemisfério norte e já virou sensação por lá. Mas será que agora aqui no hemisfério sul estávamos excluídos dessa festa…

Até agora! Bom, pelo menos é isso o que os especialistas estão prevendo. Claro que dependeremos muito da sorte também, afinal precisaremos de céus limpos e mesmo assim o fenômeno só tem chances razoáveis de observação satisfatórias em algumas regiões, e à partir de certas datas (geralmente não precisamente aquelas que estão sendo divulgadas pela grande mídia).

De acordo com as melhores previsões, o Cometa C/2020 F3( NEOWISE) já deve estar visível do Brasil a partir do dia 21 de julho (nas regiões Norte e Nordeste).



Em São Paulo o Cometa Neowise só deve aparecer a partir do dia 24 de julho, isso para quem tem condições ideais de céu do horizonte noroeste. Já a partir do dia 26 de julho ele pode estar visível em todo o país, sempre a partir do entardecer, por volta das 18:30, ou quando o Sol estiver se pondo na sua região.

Mas os dias que estão sendo divulgados para observação do Cometa NEOWISE, em sua maioria, levam em consideração apenas o fato do cometa estar acima do horizonte após o pôr-do-Sol. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática. Por conta disso, fizemos um mapa de visibilidade média do Cometa C/2020 F3 NEOWISE para o Brasil.

Na coluna de datas à esquerda, vemos quando o cometa se torna visível acima do horizonte (momento em que sua observação ainda é bastante complicada).

Na coluna do canto direito, vemos quando o cometa NEOWISE estará a uma altitude média de 20º para cada região, o que torna sua observação muito mais fácil.

Mapa de visibilidade média do Cometa NEOWISE (C/2020 F3) pelo Brasil).

Créditos: Galeria do Meteorito

Infelizmente não dá pra ter certeza se o Cometa Neowise será visível a olho nu para nós aqui do hemisfério sul, já que ele vem perdendo brilho e depende de um céu muito limpo para poder ser visto.

Para cidades grandes, que têm muita poluição (tanto química quanto luminosa) a previsão é ainda mais difícil, já que dependeremos também de uma boa visão do horizonte, coisa que grandes centros normalmente não têm devido aos prédios altos (daí a importância de se considerar os dias da coluna direita da tabela acima).



Vale lembrar que vale a pena se esforçar para ver esse cometa que só passa aqui perto da Terra a cada 6.765 anos! Sim, sua órbita ao redor do Sol é muito longa, então se você não conseguir vê-lo dessa vez… já era!

Com informações Galeria dos meteoritos