Assistência Social de São Joaquim ajuda na construção de casa após incêndio

Após um incêndio atingir a residência da Família do seu Luiz e da dona Margarida, na localidade de Morros Altos no ano de 2020, a equipe da assistência social de São Joaquim mobilizou a entrega das madeiras, telhas e cimento para que a casa fosse refeita.No dia 15 de junho, foi entregue todo material para reconstrução da residência, onde os moradores entraram com a mão de obra para erguer a estrutura. A casa é toda de madeira, com banheiro de alvenaria, medindo cerca de 8×7.Com essa doação, a família pode reconstruir sua residência. Após alguns meses, finalmente a casa está pronta para receber novamente a família.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim