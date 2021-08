SC já tem projeto para o início da vacinação em adolescentes e crianças em agosto

Ao passo que a vacinação avança em todo o país cresce a expectativa pelas faixas-etárias restantes. já tem projeto para o início da vacinação em adolescentes e crianças; confira.

Segue a nota encaminhada pela assessoria da SES (Secretaria de Estado da Saúde):

A vacinação de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos será iniciada logo após a vacinação de toda a população adulta, com 18 anos ou mais com, pelo menos, a primeira dose da vacina. A operacionalização desta etapa será pactuada na próxima reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que ocorre ainda no mês de agosto.

Sub-12 sem data

Crianças até 12 anos terão que esperar mais ainda. O PNI (Plano Nacional de Imunização) disponibilizado pelo Ministério da Saúde, segundo o último divulgado, ainda é pouco preciso sobre data de vacinação.

Há, ainda, uma expectativa pela liberação dos imunizantes já que, segundo a Anvisa, não há garantia e tampouco comprovação das consequências da aplicação em crianças. Os próprios reflexos da vacina nos pequeninos ainda é tema de estudo já que, até nos adultos, elas ainda causam as mais diversas e relativas reações.

A informação foi reiterada pela SES que, de acordo com o que repassou o secretário e chefe da pasta, deve aguardar pela deliberação do Ministério da Saúde e Anvisa.

Com informações ND+