Nota do Clube Astréa sobre a liveshow com “Os Garotos de Ouro”; Veja como participar

O Clube Astréa informa: Chegou a hora de voltarmos às atividades pois há uma geração que precisa das promoções e eventos. E este evento marcará o retorno das atividades do Clube Astréa.

Caros Patrocinador

A pandemia do Covid-19, nos trouxe muitos desafios. Perdemos vários amigos, associados, ex-diretores do Clube que causaram muita comoção à nossa comunidade.

Nesse tempo sem atividades, perdemos arrecadação em função da diminuição do valor das mensalidades, desistência de sócios do quadro de contribuintes e pela não possibilidade de locação dos nossos espaços. Fizemos ajustes nos gastos e em função da situação delicada tivemos que dispensar dois colaboradores no início da pandemia.

Nesse tempo de restrições, conseguimos refazer parte da cobertura do clube, concluir a reforma do Restaurante, do Bar, construir a tão esperada Churrasqueira, ampliar e mobiliar com móveis sob medida o bar e a cozinha, modernizando aquele espaço tão utilizado nos eventos do

Clube.

Ainda temos que adquirir as mesas, cadeiras para o espaço do restaurante, os eletrodomésticos, utensílios, coifa, panelas, louças, talheres para a cozinha, entre outros itens necessários para o funcionamento deste espaço.



Para essa ação programamos dia 11/09/21, às 20h Live com “OS GAROTOS DE OURO”, com algumas restrições, como o uso de máscara, público limitado, participantes somente sentados, este evento marcará o retorno das atividades do Clube Astréa, onde teremos a Inauguração Oficial

do Espaço reformulado, e descerraremos a placa em homenagem aos doadores do livro ouro 120 anos.

Diante da necessidade de viabilizar a LIVE, gostaríamos de solicitar o apoio desta empresa/profissional através de cotas de patrocínio:



COTA OURO – (R$ 3.000,00) – Direito a duas mesas (12 lugares),

COTA PRATA – (R$ 1.500,00) – Direito a uma mesa (6 lugares),

COTA BRONZE – (R$ 1.000,00) – Direito a uma mesa (6 lugares).

O nome dos patrocinadores será amplamente divulgado no rádio, redes sociais, material impresso, citações na Live ao vivo de acordo com a categoria, no painel de LED da banda e na barra no vídeo no youtube.

Os lugares serão limitados ao número de mesas disponíveis. Serão mesas com 6 cadeiras com valores diferenciados para os sócios, vendidas de acordo com a ordem de chegada, até o dia 31/08/21 exclusivamente para os associados. Depois desta data será aberto venda de mesas para não sócios. Não haverá venda de ingressos, apenas de mesas.

Não haverá reserva de mesas, as mesmas deverão ser escolhidas no mapa do evento na secretaria do clube.



Informações na secretaria do Clube ou pelos fones 3233-0435, 98437-0947.



Atenciosamente, DIRETORIA CLUBE ASTRÉA.