Meteoro passa pela Cruzeiro do Sul e ilumina os céus de Santa Catarina

Brilhante e com velocidade estimada em mais de 70.000 km/h. Assim foi o meteoro que teve queda registrada nesta quinta-feira (19) em Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina. O registro foi compartilhado com o público nesta sexta-feira (20).

De acordo com a estação de monitoramento de meteoros JJS/SC, associada à Bramon (Brazilian Meteor Observation Network), a câmera JJS2 flagrou o momento exato do fenômeno. O vídeo foi postado nas redes sociais e mostram, de várias formas, a fase luminosa do astro.

Com magnitude de -1, o meteoro iluminou o céu por 4,4 segundos, teve um pico de magnitude de -1. O trajeto começou a brilhar no azimute 222 com uma elevação de 43° e altitude estimada de 91 quilômetros. No vídeo, é possível ver o momento em contraste e com diferentes velocidades, enquanto passava próximo à constelação do Cruzeiro do Sul.

No percurso, o meteoro atingiu capacidade suficiente para percorrer a distância entre as cidades catarinenses de Fraiburgo e Campo Belo do Sul em menos de cinco segundos.

Com informações G1