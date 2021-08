Processo seletivo para Auxiliar Administrativo Temporário

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) publicou nessa sexta-feira, 20, o edital do processo seletivo para o cargo de Auxiliar Administrativo Temporário, visando atender as demandas das Centrais de Emergências, Centrais de Videomonitoramento e serviços administrativos nas unidades da PMSC.

No total são 723 vagas para 134 municípios catarinenses. Destas, 37 poderão ser destinadas às pessoas com deficiência (PCD). São requisitos para admissão: ser maior de 18 anos e não ter completado 23 anos até o último dia de inscrição, não ter antecedentes criminais e ter concluído o ensino médio.

O Auxiliar Temporário receberá um auxílio mensal no valor bruto de R$ 1.017,00 no primeiro ano do contrato. Caso haja renovação, o valor no segundo ano passa para R$ 1.346,00. A carga horária se dará em conformidade com os turnos de serviço da unidade que o Agente Temporário vier a trabalhar, totalizando 40 horas semanais.

Para inscrever-se no processo seletivo o candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://concursos.pm.sc.gov.br/, registrar-se, informando corretamente, um endereço de e-mail pessoal e o número de seu CPF. Após registrar-se o candidato receberá uma mensagem para confirmar seu registro e ativar sua conta no sítio de concursos.

Após a realização da inscrição, o candidato deverá optar, como critério de classificação, pela nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de um dos seguintes anos: 2017, 2018, 2019 ou 2020. Os candidatos selecionados deverão ainda passar por uma inspeção de saúde e investigação social, conforme os requisitos do edital.