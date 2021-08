Instituto Guga Kuerten vai homenagear personagens que fizeram a diferença na pandemia

O Instituto Guga Kuerten, que comemora 21 anos, vai homenagear alguns personagens que fizeram a diferença no combate à pandemia da Covid-19 com o Prêmio IGK – A Grande Jogada Social. A premiação ocorrerá neste mês de agosto e terá um formato diferente do habitual, mais intimista e sem o tradicional evento social.

Durante a pandemia, muitas histórias tocaram o coração da equipe do IGK. Por meio de uma comissão julgadora, alguns personagens foram escolhidos para receber a homenagem. A partir do dia 17 de agosto, dia do aniversário do Instituto, os vencedores serão apresentados nas redes sociais do IGK.

— Estamos aos poucos saindo de um momento muito difícil, em que a empatia, a solidariedade e o senso de coletividade são fundamentais para superá-lo. Os personagens que fazem parte das histórias escolhidas passam exatamente a mensagem de que juntos podemos transformar vidas, seja de algum familiar, de uma comunidade ou da sociedade — destaca Alice Kuerten, presidente do Instituto Guga Kuerten.

Em 2020, o tradicional prêmio que homenageia destaques da Comunicação e da Educação, além de agradecer pessoas e instituições que desenvolvem projetos e garantem visibilidade de crianças ou pessoas com deficiência, não aconteceu. Mas agora será possível realizá-lo, mesmo em um formato especial.

— Não queríamos passar em branco novamente. Em respeito aos nossos parceiros que se mantiveram firmes ao nosso lado ao longo desses tantos meses de dificuldades e incertezas e de tantas histórias incríveis que conhecemos, era importante retomá-lo — comemora Alice

Lançado em 17 de agosto de 2000 e com sede em Florianópolis, o Instituto Guga Kuerten (IGK) é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo garantir oportunidades de inclusão social para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O IGK desenvolve iniciativas esportivas, educacionais e sociais para que esse público possa conquistar a cidadania.

A trajetória de Guga no tênis inspirou a Família Kuerten a criar uma organização para mobilizar esforços e desenvolver ações sociais, em Santa Catarina.