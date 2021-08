Kits Arduino para Robótica e Automação: Do Iniciante ao Avançado

A confecção de projetos utilizando a plataforma Arduino depende muito da quantidade e variedade de componentes disponíveis para o desenvolvimento do projeto.

Ter uma boa gama de resistores, capacitores, sensores e atuadores em mãos é essencial na hora de projetar. Tendo isso em mente, uma das melhores maneiras de garantir que nenhum componente faltará no seu projeto é através de Kits Arduino.

Estes kits são desenvolvidos pensando minuciosamente no objetivo de cada maker, seja ele um iniciante, talvez um estudante do ensino médio ou até mesmo uma criança, ou um entusiasta de nível intermediário, podendo um estudante universitário, ou até mesmo alguém mais avançado, como um professor ou até mesmo um engenheiro atuante na área.

Independentemente, esses kits servem para ajudar makers a desenvolverem seus projetos a um baixo custo e sem precisarem se preocupar se terão os componentes corretos. Portanto, o que será abordado neste post são justamente os diferentes Kits Arduino e suas funcionalidades. E aí, bora lá?

Kit Kids

O Kit Arduino Kids tem como objetivo justamente auxiliar crianças que já demonstram interesse por eletrônica, ou até mesmo filhos incentivados pelos pais, a desenvolverem seus primeiros projetos utilizando a plataforma Arduino.

Para isso, esse kit contém uma apostila detalhada de como os projetos devem ser montados, utilizando ainda uma linguagem fácil para a criança aprender.

Porém, uma observação deve ser feita: o desenvolvimento do projeto deve ser sempre acompanhado por adultos, e um conhecimento mínimo sobre programação e circuitos elétricos é requerido. Fora isso, esse kit é o ideal para qualquer criança entusiasta começar no mundo da eletrônica!

Kit Arduino Start

O Kit Arduino Start foi desenvolvido para aqueles que estão começando a programar e desenvolver seus projetos e precisam de componentes básicos.

O kit é composto por um conjunto essencial para a confecção de qualquer projeto, o mais simples que seja.

Ele contém uma placa Arduino, uma protoboard, resistores, LEDs, jumpers, capacitores, um motor, um potenciômetro e um buzzer.

Este kit é ideal para makers iniciantes, e que querem adquirir conhecimento e experiência com projetos Arduino, começando com o básico. Para estudantes do ensino médio, ou até do técnico, este é o kit ideal para se adquirir!

Kit Arduino Intermediário

Já o Kit Arduino Intermediate contém basicamente os mesmos componentes do Kit Arduino Start, porém com a adição de alguns componentes necessários para o desenvolvimento de projetos mais ambiciosos.

Talvez seja o ideal um calouro da faculdade de engenharia ou um estudante de ensino técnico. Além dos componentes do Start, este kit também conta com outro motor, display LCD, sensor de distância, sensor de temperatura, sensor óptico reflexivo e sensor de luz. Extremamente completo para quem tem um conhecimento sólido com Arduino.

Kit Arduino Avançado

O Kit Arduino Avançado é para aqueles makers que já tem uma boa experiência em programar e desenvolver projetos, ou para aquele que mal começou e já quer o kit mais completo.

O Kit, além de conter os principais componentes do Intermediário, também conta com uma novidade que pode ampliar os horizontes de qualquer maker: uma placa Arduino Mega 2560 R3! Esta placa possui as mesmas funcionalidades do Arduino Uno, porém ela ostenta um número muito maior de portas analógicas, abrindo um leque gigante de possibilidades de projetos!

Kit Big Jack

Por último, mas não menos importante, o Kit Arduino Big Jack é o kit mais completo já visto no mercado. Ele contém todos os componentes necessários para a confecção de qualquer tipo de projeto utilizando a plataforma Arduino.

Desde motores, módulos importantes, display LCD, componentes wireless, e todos os tipos possíveis de resistores, capacitores e LEDs. Além de conter, como o Kit Arduino Avançado, a placa Arduino com mais portas analógicas do mercado, o Arduino Mega. Portanto, com esse kit, qualquer tipo de projeto pode ser realizado!

Considerações Finais

Ao fim desse post, espera-se que o leitor tenha compreendido a importância dos Kits Arduino e tenha se interessado em começar a desenvolver seus próprios projetos a partir de alguns deles. Ou até mesmo tenha se sentido inspirado a desenvolver seu próprio kit, ideal para o projeto que você quiser! Se este for o caso, a loja virtual Eletrogate possui alguns dos melhores Kits Arduino no mercado, ideais para qualquer projeto.