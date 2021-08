Veja como Ômega 3 ajuda na longevidade e saúde do seu corpo!

O Ômega 3 é uma das melhores alternativas para alcançar a tão sonhada saúde do cérebro e, dessa forma, garantir o funcionamento da memória durante toda a vida. Doenças sérias podem ser evitadas com o uso da suplementação do ômega 3. Por conta disso, este artigo traz informações pertinentes sobre esse ácido graxo poderoso que é capaz de proteger o organismo das pessoas.

Entre os itens citados ao decorrer do texto, são apresentados assuntos como a composição do ômega 3, os benefícios desse elemento, como tomá-lo corretamente para ter todas as vantagens para o organismo e como seu corpo pode obter o suplemento de Ômega 3. Uma leitura atenta irá agregar muito conhecimento e fará com que esse ácido graxo ganhe mais importância no seu dia a dia.

Composição do ômega 3

A composição do ácido graxo ômega 3 é constituído por duplas ligações, elas são: ácido alfa linolênico (ALA), eicosapentaenóico (EPA), docosahexaenóico (DHA). Por esse motivo, chama-se ômega 3. Juntos, esses três elementos formam um potente aliado para a saúde, seja para os mais jovens ou mais idosos. Alguns alimentos possuem essa composição, alguns deles estão citados, a seguir:

Sardinha;

Salmão;

Anchovas;

Atum;

Quinoa;

Nozes;

Linhaça;

Chia.

Como foi possível notar, os peixes são ricas fontes de ômega 3. Existem outras opções para obter todos os benefícios do ômega 3 – os benefícios serão listados no tópico a seguir. Mas, nem sempre é possível comprar todos esses alimentos e ingeri-los todos os dias, portanto, o suplemento de Ômega 3 em cápsulas é uma ótima opção de compra que vale a pena.

Além disso, a ida ao mercado nem sempre é feita regularmente, sem contar com os preços dos alimentos que sofrem alterações constantes, portanto, a suplementação é uma ótima alternativa que oferece praticidade.

Qual o benefício do ômega 3

Para conhecer mais a fundo o Ômega 3, seus benefícios foram listados abaixo. Mesmo que os benefícios sejam incríveis e a tentação de iniciar a suplementação ainda hoje, primeiramente, é preciso alguns cuidados como se consultar com um profissional e, após, realizar a leitura da bula. As vantagens de tomar ômega 3, regularmente, são:

Trabalha contra trombose;

É um estimulante para que a vasodilatação ocorra;

É um poderoso anti-inflamatório;

Promove a proteção do cérebro ao decorrer dos anos, principalmente na velhice;

Tem o poder de melhorar a memória e a parte cognitiva;

Auxilia no controle contra a colesterol;

Combate as possibilidades de várias doenças, pois fortalece o sistema imunológico.

É importante citar que o ômega 3 faz com que o Alzheimer, uma doença muito cruel, seja evitada em até 50%. Essa é uma porcentagem muito poderosa, que foi provada por um estudo feito em um período de quase dez anos. Esses benefícios acontecem pelo fato de que um dos componentes do ômega 3, o docosahexaenóico (DHA), ficar armazenado no córtex cerebral.

Ômega 3 em Capsulas

O Ômega 3 premium da Nutri Life Caps traz todos esses importantes benefícios às pessoas que tomam o suplemento. Ao procurar um médico, é necessário relatar todos os sintomas com a maior quantidade de detalhes possíveis, para que o profissional possa identificar o que falta no organismo do paciente. Caso os problemas sejam relacionados à memória e a questões cognitivas, o ômega 3 é a solução.

Por esse e por outros motivos, não é indicado iniciar, qualquer suplemento que seja, sem a indicação de um profissional. É preciso sempre frisar esse assunto, pois é fundamental garantir que a saúde melhore e não que haja mais problemas por conta de uma automedicação com altas doses, por exemplo.

Como tomar corretamente o suplemento ômega 3

A bula indica três cápsulas de ômega 3 ao dia. Há duas opções para tomar as cápsulas: logo de manhã ou antes das refeições principais. Porém, o alerta é para que as pessoas, no momento de realizar essa suplementação, procurem um especialista que irá fazer todas as prescrições necessárias para o paciente.

Apesar de conter a indicação de quantas cápsulas tomar ao dia o ideal é procurar um profissional para que todo o tratamento tenha o efeito desejado. É imprescindível ter o acompanhamento de profissionais que entendam do assunto. O Ômega 3 é um grande aliado, mas como todo suplemento, deve ser tomado da maneira correta.