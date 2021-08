Preço da bandeira vermelha da conta de luz terá alta de até 58% em setembro

O preço da bandeira tarifária vermelha, cobrança extra adcionada às contas de energia, terá alta de até 58% para o mês de setembro. O anúncio oficial deve ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel na próxima semana.

A bandeira tarifária representa que houve aumento no custo de geração de energia no país e é cobrada a cada 100 quilowatts-hora. Com a alta, deverá passar dos atuais R$ 9,49 para até R$ 15.

Lago da Hidreletrica de Furnas, em Minas Gerais, que tem menos de 18% de sua capacidade Foto: Agência O Globo.

O assunto foi pauta de reunião entre representantes do governo. Segundo a revista Exame, o Ministério de Minas e Energia propôs o aumento da bandeira para R$ 24 por três meses, mas não obteve êxito.

Especialistas alertam que, caso nenhuma medida seja tomada, o Brasil corre risco de sofrer apagões localizados a partir da segunda quinzena de setembro.

Com informações Agência O Globo