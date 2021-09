Aberta a Fenatruta 2021 – O mais esperado evento gastronômico da Serra Catarinense

A V Fenatruta começa nesta sexta-feira e vai até 3 de outubro em Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul.

A partir desta sexta-feira (3), os turistas que forem para a Serra Catarinense poderão se deliciar com mais uma novidade: o 5º Festival Nacional da Truta (Fenatruta). Pratos, petiscos e iguarias da gastronomia local baseados na truta, peixe de água doce e rico em ômega3, poderão ser encontrados nos 14 estabelecimentos – restaurantes, bistrôs, cafés, empórios, churrascarias e pizzarias, além de pousadas e vinícolas – das cidades de Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul, que participam da edição deste ano do Festival.

O lançamento da Fenatruta aconteceu nesta quarta-feira, (1) e reuniu autoridades, patrocinadores, jornalistas e os 14 restaurantes (e seus pratos), em evento especial no point do momento em Urubici, o Café Restaurante, no Morro do Campestre. Na oportunidade, a presidente da Associação de Pousadas e Hotéis de Urubici e Bom Retiro (Pouserra) Elisa de Liz, reforçou a importância do evento para a Serra Catarinense.

“Com essa Associação forte que temos, tenho o prazer de anunciar o retorno da Fenatruta, que não pudemos fazer no ano passado por causa da pandemia e que só acontece agora porque associados, direção e público em geral se uniram para realizar o festival, que contribui muito para o crescimento da região serrana”.

Por conta do grave pico de infectados pelo novo coronavírus no ano passado, o evento foi suspenso, mas este ano, com as vacinas sendo aplicadas e os números de casos reduzindo, o Festival foi retomado e segue todos os protocolos de segurança.



RESTAURANTES PARTICIPANTES:

Armazém Vale Das Montanhas

Bodegão Da Serra

Casa Negra Trutaria

Casarão Da Serra

Château Du Valle

Eco Hospedagem Yahoo

La Fondue Müller

Manali Bistrô

Montês

Panificadora Vó Maris

Paradouro Morro do Campestre

Restaurante Véu de Noiva

Semola Culinária Italiana

Thera Wine Bar e Restaurante

SERVIÇO:

O QUE? 5º Festival Nacional da Truta (Fenatruta)

QUANDO? 3 de setembro a 3 de outubro de 2021

ONDE? Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul.

Fotos: Mycchel Legnaghi e Paulinhi Scardueli.

Por Paulo Scarduelli/ Jornalista Empreendedor – Mestre em Comunicação.