Polícia intercepta carro em São Joaquim com motorista embriagado que fugiu em alta velocidade

A Policia Militar Rodoviária (PMRv) em rondas na Cidade de Bom Jardim da Serra, na noite desta sexta-feira (08) por volta das 22h na (SC 390, km 392) se deparou com o veículo I/RENAULT CLIO com placas do município de São Joaquim conduzido por um jovem de 23 anos.

Ao se aproximar o mesmo arrancou seu veículo de maneira brusca, vindo a chamar a atenção da guarnição a qual, através de sinais luminosos e sonoros pediu para que o mesmo encostasse o veículo para possível abordagem policial.

Em ato continuo efetuou fuga acelerando ainda mais o veículo, forçando ultrapassagens proibidas na rodovia seguindo pela SC- 390 e SC-110 , sob forte chuva, recorrendo em várias infrações de trânsito durante o percurso, chegando a cidade de São Joaquim.

No km 434.000 da SC-110, o mesmo parou ao não ver mais saída pois ficou impossibilitado de fuga porque alguns veículos ali estavam interrompendo a passagem.

Foi realizado a abordagembo do veículo e constado que o condutor, estava em visível estado de embriaguez, diante de alguns sinais de identificação, como odor etílico, olhos avermelhados e falante.

No veículo foi encontrado uma garrafa de whisky, o qual teria sido ingerido pelo condutor através do seu relato, o mesmo também recusou o teste do etilômetro, também estava no veículo uma mulher, a qual nada de ilícito foi encontrado.

O carro foi removido para pátio conveniado por não haver condutor habilitado no local em tempo hábil, além de conduzido os envolvidos até a delegacia de polícia de São Joaquim.



Fonte 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra/SC.