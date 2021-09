Após audiência de custódia, professor da região serrana de Santa Catarina segue preso

De acordo com informações de Silvano Antunes, advogado de defesa do homem, a determinação da prisão veio do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

O advogado de defesa, Silvano Willian Antunes, informou que buscaria uma “soltura imediata” do professor na audiência de custódia, pois, ao ver da defesa, a liberdade do professor não representa um perigo para a sociedade.

“Realizamos agora audiencia de custódia no STF, com um pedido da revogação da prisão preventiva de nosso cliente, mas tal pedido não pode ser analisado pois quem presidiu a audiência foi um juiz nomeado pelo gabinete do Min Alexandre de Moraes. O mesmo enfatizou que não possui poderes para decidir sobre eventual soltura.

“Buscamos de imediato, o acesso ao inquérito, novamente fomos informados que somente o relator, min Alexandre é que pode decidir sobre o acesso ou não. Pois ainda podem existir diligências a serem cumpridas. Nosso próximo passo é um habeas Corpus, que será analisado pelo relator.”