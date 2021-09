PRF atualiza sobre pontos de interdição na BR-101 em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou na manhã desta terça-feira, dia 7, por volta de 8h23, os pontos de interdição na BR-101, em Santa Catarina. Confira abaixo a lista dos bloqueios por manifestantes:

BR-101, km 25 em Joinville, sentido norte.

*BR-101, km 10 em Garuva, ambos os sentidos

*BR-116, km 138 em Santa Cecília, ambos os sentidos.

*BR-280, km 230 em Canoinhas, ambos os sentidos

No Sul Catarinense, o trânsito está novamente liberado no posto de pedágio de Maracajá, onde manifestantes realizam bloqueio do tráfego desde as 6h30 desta terça-feira. A negociação entre manifestantes e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi rápida e determinou o desbloqueio a partir das 8 horas de apenas uma cabine de cada sentido.