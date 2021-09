BR-116 em Santa Cecília é liberada, diz a concessionária que administra a rodovia

Segundo a concessionária que administra a rodovia, trecho do km-138 da rodovia foi liberada pelos manifestantes.

A Arteris Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 no trecho entre Curitiba e a Santa Catarina até a divisa com o Rio Grande do Sul, informou que chegou a um consenso com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os manifestantes para a liberação da rodovia que estava bloqueada desde o início da manhã desta terça-feira (7) por manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Situação em outras rodovias do Estado

Segundo a PRF-SC, manifestantes bloqueiam de forma total ou parcial alguns pontos da BR-101 nas cidades de Garuva e Joinville, no Norte do Estado, e na praça de pedágio em Maracajá, no Sul, e ainda na BR-280 em São Francisco do Sul, no Norte, e em Canoinhas, no Planalto Norte.