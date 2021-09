Fiat UNO capota na SC-114 em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu por volta das 9h do 07 de setembro, na Rodovia SC 114 altura do KM 288,9, próximo à curva do bar do Biba, no Município de São Joaquim – SC, um acidente de trânsito do tipo Capotamento, envolvendo uma feminina de 26 anos condutora do veículo Fiat/Uno do município de São Joaquim – SC, juntamente com uma passageira feminina de 08 anos.

A Guarnição foi informada pela condutora sobre o acidente qual se envolveu, ao chegar ao local informado confirmou o capotamento. Neste acidente nenhum dos envolvidos apresentavam lesões, ofertado o Etilômetro onde não apresentou sinais de embriaguez.

O Corpo e Bombeiros foi ao local para atendimentos e limpeza de pista.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel – SC.