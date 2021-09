Ministros do STF têm segurança pessoal reforçada devido as manifestações de 7 de setembro

Além da segurança pessoal e de protocolos que visem proteger suas residências, eles foram aconselhados a evitar locais públicos desacompanhados.

As manifestações programadas para o 7 de setembro que têm como principais alvos o STF e o Congresso Nacional, e convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez algo que não havia ocorrido desde a redemocratização, que é o reforço da segurança pessoal dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de forma simultânea. As informações são da colunista do Jornal O Globo, Vera Magalhães.

Além do reforço na segurança, os ministros teriam sido orientados a não ficar em locais públicos desacompanhados, principalmente em Brasília e São Paulo, cidades onde estão previstos grandes atos neste feriado.

Com informações CNN