Caminhoneiros se mobilizam na BR-101 no Norte de SC

As manifestações neste dia 7 de setembro, ocorrem em todos os pontos de Santa Catarina. Um dos maiores pontos de concentração no Norte do Estado acontece no km 25 da BR-101, próximo ao posto Rudnick, em em Pirabeiraba, Joinville.

Há também movimentação na Expoville, em um dos acesso a maior cidade do estado.

A Arteris Litoral Sul, concessionária da rodovia, informa que os bloqueios ocorrem na faixa direita e no acostamento. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 10h45, outros quatro pontos no Norte do Estado estavam bloqueados.

-Garuva: km 10 da BR-101, sentido Sul e Norte

-Santa Cecília: km 138 da BR-116, sentido Sul e Norte

-São Francisco do Sul: km 1,5 da BR-280, sentido Sul e Norte

-Canoinhas: km 230 da BR-280, sentido Sul e Norte.

No sul do estado, os pontos de bloqueio nas rodovias devem passar pelos municípios de Maracajá, Tubarão, Sombrio, São Cristóvão do Sul, Araranguá e Santa Rosa do Sul.

Com informações do OCP News