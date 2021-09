Torre de Batatas de Hamburgueria de São Joaquim viraliza com mais 110 mil visualizações no reels

Um vídeo de uma torre de batatas, publicada pela página Vip bar Hamburgueria

(vip_s_hamburgueria), de São Joaquim se tornou viral nos últimos dias tendo ultrapassado a casa das 110 mil visualizações sendo o maior já efetuada, por uma única postagem, na cidade de São Joaquim. Além do vídeo viral publicado no reels da hamburgueria, a impressionante torre de batatas chama a atenção pela sua cor intensa, recoberta por um suculento queijo cheddar e batatas crocantes e um sabor unicamente irresistível de uma receita feita exclusivamente pela casa.

Veja o reels:

Instagram Reels é uma das maneiras mais rápidas de aumentar sua conta e expandir seu alcance no Instagram. Com mais de um bilhão de usuários no Instagram e o aplicativo destacando o conteúdo de vídeo, os Reels são uma ótima maneira de expandir seu alcance como criativo ou o alcance de seu negócio.

Tendências em Instagram Reels

As tendências no Instagram Reels são uma forma poderosa de colocar mais olhos no seu trabalho. Isso funciona de algumas maneiras diferentes. Um deles é que o algoritmo parece favorecer os sons de tendência. O outro é psicologia simples; gostamos de histórias fáceis de seguir. Se sua micro-história segue um formato familiar, as pessoas sabem o que esperar ao assisti-la. Se você pode emular uma tendência colocando seu próprio pequeno toque nela, você criou um vídeo que as pessoas querem assistir. Você quer um vídeo que pareça familiar o suficiente para acompanhar sem parecer repetitivo.

Para pedir a famosa torre de batatas ou qualquer outro pedido basta acessar a página da Vip Bar Hamburgeria e fazer diretamente o pedido:

https://vipbarhamburgueria.ola.click/products