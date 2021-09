Concurso de fotos e desenhos da Mata Atlântica está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Artes e Fotografias Caminho da Mata Atlântica. A promoção é da Gerência Regional da Epagri em Florianópolis, com apoio de parceiros. As inscrições seguem até 15 de outubro e podem ser feitas aqui.

O objetivo é aproximar a comunidade escolar do bioma Mata Atlântica, presente fortemente no Estado e principalmente na região da grande Florianópolis.

Podem participar alunos do quinto ano das escolas públicas e privadas dos 24 municípios da Grande Florianópolis. Eles devem enviar desenhos onde expressam seu conhecimento sobre o tema. O concurso também é aberto para professores, de todas as séries, que vão participar com fotografias. Os arquivos devem ser enviados junto com o formulário de inscrição. Cada concorrente pode inscrever um trabalho.

Serão escolhidos os três melhores desenhos e as três melhores fotos de cada município. Eles serão encaminhados para o júri regional, que vai escolher três vencedores em cada categoria (desenho e foto). A entrega do prêmio será parte das festividades dos 30 anos da Epagri, no dia 19 de novembro, em Florianópolis.

Os melhores desenhos serão premiados com celular, tablet, bicicleta, materiais para desenho, mochilas entre outros. Cada um dos três melhores colocados na categoria fotos vai receber duas pernoites no Costão do Santinho Resort, com direito a três acompanhantes. O concurso foi viabilizado graças a uma parceria entre a Epagri e o Instituto Camargo Corrêa, que viabilizou a compra dos prêmios para os desenhos melhores colocados.

Caminho da Mata Atlântica

O projeto Caminho da Mata Atlântica (CMA) é iniciativa do Movimento Borandá, incubado pelo WWF-Brasil. A proposta é aprimorar uma trilha que vai seguir toda a cadeia montanhosa da Serra do Mar, desde o Parque Nacional dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, até o Parque Estadual do Desengano, no Rio de Janeiro. A Epagri se integrou ao CMA percebendo nele uma oportunidade para o meio rural catarinense vender suas paisagens, etnias, cultura, produtos e serviços no trecho da trilha que passa por Santa Catarina.

Ao final do projeto Santa Catarina terá uma trilha de 300km conectada ao longo dos municípios de Botuverá, Guabiruba, Nova Trento, Major Gercino, São João Batista, Antônio Carlos, Biguaçu, Tijucas, Canelinha, Governador Celso Ramos, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis e São Bonifácio.

Acesse aqui o formulário de inscrições.

Confira o regulamento do concurso apontado a câmera de seu celular para o QR Code:

Informações e entrevistas

Liagreice de Medeiros Cardoso, extensionista social da Epagri em Santo Amaro da Imperatriz, pelos fones (48) 3665-5609/ 3665-6395

Por Gisele Dias, jornalista Epagri.