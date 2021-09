Gasolina, gás de cozinha e etanol sofrem novos reajustes e preocupa consumidores

Após alta no gás de cozinha, os consumidores tem sofrido bastante com a alta crescente também da gasolina e do etanol. Valores mais altos do que o normal tem tirado o sono dos brasileiros.

Após o anúncio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada na última sexta-feira (3) de que o litro da gasolina comum na bomba está custando em média R$ 6,21, e o etanol está sendo vendido por R$ 7,19 o litro na região sul do país, deixando boa pare dos consumidores brasileiros assustados. A alta nos preços da gasolina e do etanol foram cerca de 0,41% em comparação a semanas atrás. Além da gasolina e do etanol, o gás de cozinha também teve um aumento de preço.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem tentado desvincular a responsabilidade do Governo Federal com relação aos preços elevados dos combustíveis, apontando a responsabilidade aos Estados, o mesmo afirma que os governadores estaduais são culpados pela alta crescente no preço dos combustíveis.

Na última sexta-feira (3), Jair Bolsonaro decidiu entrar com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar os governadores a instruir um valor nominal fixo para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que reflete sobre o preço dos combustíveis do país.

Na região Norte-Nordeste, o gás de cozinha vem apresentando um vasto aumento de preço, ficando entre R$ 90 e R$ 100 reais. Em algumas cidades das demais regiões do país, os consumidores precisam desembolsar cerca de R$ 113 reais para ter um botijão de gás cheio em casa. Muitas famílias de classes ou regiões mais pobres tem recorrido à carvão e lenha para cozinharem em casa.

