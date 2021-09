Anjos: Policiais militares arrombaram porta de uma casa durante um incêndio e salvam moradora em SC

Policiais militares arrombaram a porta de uma casa durante um incêndio e salvaram uma moradora de 32 anos do local na noite de terça-feira em Rio do Sul , no Vale do Itajaí. A residência de madeira foi completamente destruída pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 22h30. Uma viatura da PM fazia rondas pelo bairro e foi abordada pela mãe da dona da casa atingida. A equipe foi até o local, entrou na residência e retirou a vítima, que estava consciente e sem ferimentos.

O fogo foi apagado com cerca de 2 mil litros de água, entre combate e rescaldo

Com informações G1