CASAN ENTREGA NOVO LOTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO

A CASAN entregou nesta quinta-feira mais um lote de equipamentos que tornam mais ágeis e eficientes as ações de saneamento nos municípios. As chaves dos caminhões foram entregues aos superintendentes de Florianópolis, Criciúma, Rio do Sul e Chapecó, no pátio do Almoxarifado Central da Companhia, em São José.

Desta vez foi repassado a cada uma das quatro superintendências um caminhão tipo guincho. O investimento total é de R$1.890.400,00 − R$ 472.600,00 por caminhão equipado com carroceria metálica e rampa móvel articulável para transporte de veículos, maquinas e equipamentos hidráulicos.

O novo lote integra o planejamento para aquisição de 95 equipamentos, o que representará um investimento total de R$ 28 milhões em maquinário pesado para o saneamento.

“O investimento em equipamentos é um esforço da Companhia para dar melhores condições de trabalho no dia a dia da operação.

Com os novos caminhões, melhoramos a segurança dos funcionários e damos mais agilidade na prestação de serviços, facilitando o deslocamento de máquinas e equipamentos em todas as regiões do Estado”, destaca a Presidente Roberta Maas dos Anjos.

Assessoria de Comunicação Social