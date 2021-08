Sede do Governo do Estado é batizada com o nome do ex-governador Casildo Maldaner

O Centro Administrativo do Governo do Estado passa a se chamar Governador Casildo João Maldaner. O governador Carlos Moisés sancionou nesta quinta-feira, 26, a Lei 18.193/2021, que dá nome ao conjunto de prédios que abriga a sede do Poder Executivo e está localizado na SC-401, no Norte da Ilha, em Florianópolis.

“Casildo Maldaner é um dos grandes nomes da política catarinense e merece ser reconhecido. Ele se destacou pelo diálogo, pela participação ativa e pela intensa dedicação à vida pública. Esta é uma justa homenagem”, afirmou Carlos Moisés.

O autor da proposta é o deputado Valdir Cobalchini, que apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa logo após o falecimento de Casildo, em 17 de maio, vítima de câncer, aos 79 anos.

História

Casildo Maldaner nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, mas fez história a partir de Modelo, no Oeste catarinense, para onde sua família se mudou quando ele tinha apenas dois anos. Começou na política como vereador no município. Após passagens pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e pela Câmara dos Deputados, Casildo governou o Estado de 1990 a 1991. Vice-governador na chapa eleita em 1986, ele assumiu o comando do Executivo estadual depois da morte do então governador Pedro Ivo Campos.

Foi também senador por 12 anos. É irmão do deputado Celso Maldaner.

Por Mauren Rigo

Assessoria de Comunicação Casa Civil