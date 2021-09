Forte Chuva com granizo branqueou os campos em propriedade do RS; Veja Vídeo

Uma chuva intensa com granizo assustou moradores no interior de Alegrete.

Por volta das 17h20 min desta segunda-feira(13), o pátio da propriedade rural do senhor Ely Vieira ficou “tomado” pelo granizo que caiu por cerca de 30 minutos. Em contato com o morador, ele disse que o barulho foi assustador e o tamanho foi bem distinto, desde pequenos até aqueles que pode comparar com um ovo de galinha.

Chuva com granizo branqueou os campos em propriedade no Durasnal

O produtor rural disse que houve danos em uma horta e também na residência da irmã que é lindeira no Durasnal. A propriedade fica perto da Casa do Produtor – 35 Km da cidade

Em Alegrete a preciptação maior foi durante a manhã, porém, sem registros de granizos. O nível do rio Ibirapuitã mantém o recuo nesta tarde e estava 8,87m acima do normal. Seis famílias permanecem desalojadas.

Na tarde de ontem(12), a Defesa Civil informou que Alegrete e região encontravam-se em alerta devido a previsão de tempo severo, o que significava a possibilidade de tempestades.

Com informações Alegretetudo