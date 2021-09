Criança de 2 anos morre após picada de bicho peçonhento em SC

Um menino de dois anos morreu neste domingo (12), após ser picado por um animal peçonhento na cidade de Salete, no Vale do Itajaí. De sexta-feira (10) para sábado (11), Brayan Gabriel Duarte dos Santos apresentou marcas de uma picada no pescoço, que ocasionou um quadro delicado de saúde.

Por meio das redes sociais, a mãe do menino fez uma publicação lamentando a morte do filho. “Meu mundo acabou, meu eterno pequeno Brayan. Mamãe te ama muito meu filho!”, disse. O bicho peçonhento que mordeu a criança não foi identificado.

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da cidade emitiu uma nota de pesar. O menino era matriculado no Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, que também se manifestou sobre a morte.

“Hoje a tristeza tomou conta do CEI Primeiros Passos. Nos despedimos do aluno Brayan, um menino educado, querido e com o sorriso encantador. Não existem palavras que descrevam a dor da perda, nesse momento de luto e tristeza, só podemos em oração, pedir a Deus que console os corações de todos. Que nosso anjinho Brayan continue a brilhar ao lado de Deus.”

Veja a nota da Secretaria de Educação:

Nota de pesar pela morte de aluno da rede municipal

É com imensa tristeza e pesar que a Administração Municipal de Salete por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto recebe a notícia do falecimento do aluno da rede municipal de ensino, Brayan Gabriel Duarte dos Santos, aos 2 anos, ocorrido neste domingo (12), no Hospital Regional.

O pequeno Brayan, nascido em dia 17 de junho de 2019, era matriculado no Centro de Educação Infantil Primeiros Passos (creche), sendo filho de Ismael Duarte e Marisete dos Santos. Conforme relato de sexta-feira (10) para sábado (11) a criança apresentou marcas de uma picada no pescoço, que ocasionou num quadro delicado de sua saúde. Brayan foi levado ao hospital de Salete e posteriormente ao Hospital Regional, mas infelizmente acabou falecendo.

Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com seus familiares e comunidade escolar por meio desse voto de pesar.