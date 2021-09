Emprestado pelo Athletico-PR, Matheus Anjos chega para ajudar a Ponte Preta e sonhando com mais tempo em campo

Do Athletico Paranaense para tentar ajudar a Ponte Preta na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação do meio-campista Matheus Anjos, que assinou um contrato de empréstimo com o clube do interior de São Paulo.

Aprovado em todos os exames clínicos e com a documentação devidamente regularizada, o jogador já teve o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol). Aos 22 anos, o atleta está iniciando a sua segunda passagem pelo futebol campineiro.

Ele é natural da cidade e já defendeu o Guarani. Na temporada passada, Matheus jogou pelo Botafogo-SP. Agora, ele busca um recomeço com muito mais tempo em campo. Antes de acertar com a Macaca, a sua última partida aconteceu no dia 25 de abril. Isso porque ele está vindo de um longo período no departamento médico do Furacão.

“Venho de um tempo sem jogar, um tempo difícil para mim, mas venho me preparando bastante também”, declarou o jogador, que já se colocou a disposição da comissão técnica liderada por Gilson Kleina.

De acordo com informações do site oficial da Ponte Preta, o vínculo do reforço com a equipe se estende até o encerramento desta edição da Série B. Portanto, o atleta possui menos de um turno para mostrar o seu futebol e ajudar o time a se afastar da zona de rebaixamento.

De fato, a competição deste ano tem tudo para empolgar os torcedores até a 38ª e última rodada em função da participação de clubes de expressão nacional, como a própria Ponte Preta, o Cruzeiro, o Vasco da Gama, o Botafogo, entre outros. Em contrapartida, outras equipes estão brigando na parte de cima da tabela e desejam conquistar uma das quatro vagas de acesso a elite.

