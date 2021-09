Real Madrid de olho em um dos novos talentos internacionais

O Real Madrid continua de olho no mercado internacional em busca de mais jovens talentos para agregar ao elenco. E um jogador que tem atraído grande interesse dos olheiros do clube é Agustín Álvarez Martínez, que tem o potencial para ser o ‘próximo’ Edinson Cavani.

O centroavante de 20 anos (que muitas vezes usa seu apelido de “Canário”) marcou em sua estreia pelo Uruguai contra a Bolívia no jogo de 24 de junho, marcando o terceiro gol da equipe de Oscar Tabárez na vitória por 4×2 no Estádio Campeón del Siglo, onde joga regularmente em casa para seu clube, Peñarol de Montevidéu. Estreando com um gol pela Celeste, o jogador não passa despercebido por ninguém, e particularmente pelos olhos que representam o Real Madrid.

O madrileno, Fede Valverde, que também marcou contra a Bolívia, foi quem ficou encantado por Álvarez. Valverde já um grande amigo de Álvarez, pois compartilhou a mesma agência, ‘Equipo TMA’, durante seu tempo no Peñarol, antes de sua ida para Madrid.

Canário começou a sua carreira futebolística no Peñarol, trabalhando para subir nas categorias de base, onde acumulou 113 gols em 170 jogos. Ele começa sua segunda temporada com a equipe principal nesta temporada e marcou 27 gols em 56 jogos em todas as competições desde sua estreia em fevereiro de 2020.

O jovem e talentoso Agustín Álvarez vem demonstrando grande potencial para ser um dos grandes nomes da nova geração uruguaia, sendo um jogador com bons números e grande força de vontade.

