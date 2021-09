Duas startups catarinenses são selecionadas para o programa de aceleração de negócios inovadores da Shell

Eloé Energy e Horus Smart Detections estão entre as 10 aprovadas de todo o país na primeira edição do projeto desenvolvido pela Shell em parceria com a Startup Bootcamp.

20-9-2021 – As startups Eloé Energy e Horus Smart Detections, ambas com sede em Florianópolis (SC), foram aprovadas na primeira edição no Brasil do programa Shell StartUp Engine, feito pela Shell em parceria com a Startup Bootcamp. Foram mais de 120 inscrições no programa e apenas 10 startups foram selecionadas, após avaliações e rodadas de pitch. O programa se estende por quatro meses e oferece cursos, conexões e mentorias com profissionais de todo o mundo às empresas participantes, e busca estimular a inovação.

A Horus Smart Detections, startup referência em desenvolvimento de tecnologia para mapeamento de ativos, foi fundada em Florianópolis em 2014 e desde então passou por alguns dos principais programas de incubação (CELTA) e aceleração no país (InovAtiva, Darwin Startups), além de já tem captado mais de R$ 9 milhões em subvenções e fundos de investimento como SP Ventures, Cventures e equity crowdfunding.

Atualmente, desenvolve projetos customizados para setor público e privado com foco nas áreas de energia, telecom e cidades inteligentes. No início de setembro, seu projeto Monitora – utilizado há dois anos pela prefeitura de Florianópolis para identificar desmatamentos e construções irregulares com imagens de drone, satélite e algoritmos de inteligência artificial – venceu o prêmio nacional Connected Smart Cities na categoria “Negócios em Operação”.

Seguindo a média histórica de crescimento anual da empresa, a projeção para 2021 é de uma expansão de pelo menos 70%. “O mercado foi se mostrando sedento a demandas muito mais amplas e que demandam tecnologias inteligentes, ágeis e seguras na coleta e tratamento dos dados. É isso que pretendemos desenvolver em parceria com a Shell neste projeto”, destaca o CEO e cofundador da Horus, Fabrício Hertz.

A Eloé Energy é uma plataforma criada neste ano para tornar o setor de energia mais acessível. Para isso, ela reúne prestadores de serviço e produtos nas áreas de fornecimento e consumo de energia e conecta essas empresas com companhias que busquem soluções para diferentes necessidades voltadas para questões de energia e resíduos.

Fornecendo acesso a informações qualificadas, recomendações e certificações, a startup acredita que o consumidor de energia pode ter mais confiança e segurança na busca de uma solução de energia que possa reduzir seus custos, melhorar sua produtividade e seus resultados.

Para uma das fundadoras da Eloé, Tania Nalborczyk Leites, o processo de aceleração da Shell Startup Engine será muito importante e proveitoso para a empresa, principalmente em um momento em que a Eloé lança a segunda versão da sua plataforma. “O contato com empreendedores e profissionais de diversas áreas do mundo todo irá trazer diferentes visões para a nossa empresa. A Shell é uma das líderes em distribuição de gás natural no mundo e também se destaca no país no campo de energias renováveis, duas áreas importantes da nossa plataforma. Portanto, nós nos beneficiaremos não somente da parte de inovação do programa, mas também da parte técnica”.

Texto por SC Inova.