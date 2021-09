Erupção de vulcão se intensifica e fecha aeroporto em La Palma

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, chegou a sua fase mais explosiva neste final de semana. Rios de lava desceram do vulcão e explodiram no ar ao longo da noite de sexta-feira (24) na ilha espanhola e obrigou o fechamento do aeroporto local neste sábado (25). Um drone registrou o momento em que o cone do vulcão entrou em colapso parcial.

As autoridades afirmaram neste sábado que as 160 pessoas evacuadas de outras três cidades na sexta-feira não poderiam retornar para suas casas para recuperar suas posses por causa da “evolução da emergência vulcânica”.

Especialistas dizem que o vulcão entrou em uma nova fase explosiva. “Medidas de acompanhamento do vulcão realizadas desde o começo da erupção registraram a atividade de maior energia na sexta-feira”, disseram serviços de emergência em um comunicado.

A operadora espanhola de aeroportos Aena disse neste sábado que o aeroporto da ilha havia sido fechado. “O aeroporto de La Palma não está em operação devido à acumulação de cinzas. A limpeza começou, mas a situação pode mudar a qualquer momento”, escreveu no Twitter.

La Palma, com população de mais de 83 mil pessoas, faz parte do arquipélago das Ilhas Canárias.

Com informações G1