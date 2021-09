Uphill 2022 abre inscrições da loteria para etapa da Serra do Rio do Rastro 

Após o retorno épico da prova física da maratona mais cobiçada do país, a Uphill confirma a realização da edição 2022. A etapa terá como palco a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, com grandes desafios e histórias de superação. Aqueles que já estão se planejando para enfrentar a serra, as inscrições da loteria estão abertas e podem ser realizadas até dia 29 de setembro no site oficial do evento.

“O projeto Uphill tem inúmeros momentos fantásticos, mas o primeiro deles é quando você recebe um e-mail confirmando a sua participação, após ter sido sorteado entre inúmeros candidatos de todos os cantos do Brasil. Este ano, além da possibilidade de doar o valor da sua participação na loteria para projetos sociais da região por onde a prova passa, os interessados também poderão reverter esse investimento em um produto físico, exclusivo, com a marca da Uphill. Estamos nos preparando para fazer história mais uma vez e acompanhar novos ninjas runners enfrentando os desafios da serra”, explica Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

O sistema de loteria, realizado desde as primeiras edições, foi a forma encontrada pela organização do evento para dar o direito justo de participação, já que o número de interessados é sempre superior ao número de vagas disponibilizadas. A loteria funciona da seguinte maneira: até o dia 29 de setembro, os atletas interessados podem fazer a pré-inscrição, para concorrer ao sorteio de uma vaga na prova que desejam participar.

Para a edição 2022 estão confirmadas Uphill Challenge 25K, Uphill Marathon 42K, Samurai Battle 67K e Uphill Shogun 82K. No momento do cadastro, é cobrada uma taxa de R﹩30 reais para aqueles que desejam doar o valor líquido para organizações sem fins lucrativos, representantes das cidades de Treviso, Lauro Muller e Bom Jardim da Serra.

A outra opção e novidade deste ano é o pagamento da taxa de R﹩49,90 para adquirir um par de meias exclusiva UPHILL, que será entregue no endereço informado no momento da pré-inscrição.



Desde a criação, a Uphill vem evoluindo e inovando. Em 2013, apenas 50 convidados disputaram o percurso de 42km. Já no ano seguinte, foram 300 participantes. Em 2015 foi criada uma distância nova (25Km) e a disputa foi noturna. No ano seguinte, foi a vez da estreia do Samurai, desafio que soma as duas distâncias. Em 2017, o percurso passou a ser homologado pela CBAt e, em 2019, foi criada a corrida de 5km. Em 2020, após um ano sem provas físicas, foi a vez do Desafio Shogun, com 82km, focada num seleto grupo que participou de todas as distâncias.

Confira abaixo o valor da inscrição de cada uma das provas da Uphill 2022:

Uphill Challenge 25K

Kit JUSTIÇA (número de peito, chip de cronometragem): R$ 260,00

Kit HONRA (número de peito, chip de cronometragem, camisa): R$ 285,00

Uphill Marathon 42K

Kit JUSTIÇA (número de peito, chip de cronometragem): R$ 340,00

Kit HONRA (número de peito, chip de cronometragem, camisa): R$ 370,00

Samurai Battle 67K

Kit JUSTIÇA (número de peito, chip de cronometragem): R$ 600,00

Kit HONRA (número de peito, chip de cronometragem, camisa): R$ 655,00

Uphill Shogun 82K

Kit JUSTIÇA (número de peito, chip de cronometragem): R$ 763,00

Kit HONRA (número de peito, chip de cronometragem, camisa): R$ 818,00

Por Marcou no Esporte