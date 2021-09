São Joaquim perde Liberalino Gil, o qual fez história na cultura do tradicionalismo gaúcho

Recebemos com pesar a triste notícia do falecimento do seu Liberalino Gil (Piquete Laço Curto).

Consideramos a sua grande contribuição cultural no tradicionalismo gaúcho do ilustre munícipe Bilino Gil, da qual contribuiu com a propagação do nome deste Município no mundo dos rodeios. Sua contribuição para a história da nossa cidade, do Amarelo no São João do Pelotas, do nosso tradicionalismo é o grande legado que deixa e que nos faz registrar a gratidão e o reconhecimento em nome de todos os Joaquinenses com todo respeito.

Desde de piá teve muita admiração pelas suas armadas e no livro do historiador seu José Edésio Guimarães consta que seu Bilino fez parte da primeira seleção de laço do município de São Joaquim, a tradição gaúcha perde um grande amigo.

São Joaquim perdeu, neste sábado, um grande guardião da história do Laço Curto e da cultura gaúcha. Bilino dedicou a vida à preservação e à disseminação das tradições do nosso município.



Com certeza de que seus parentes e amigos vão encontrar conforto na lembrança de tudo o que seu Liberalino Gil representava, que é essa obra perene de defesa da história, da cultura e da memória.

Unidos na dor da família, rogamos por seu descanso eterno e manifestamos votos de pesar e conforto.

As 14 horas haverá uma homenagem com cavaleiros em seu cortejo.