Geada recobre o Caminhos da Neve em pleno 25 de Setembro

Amanheceu com geada em pontos da cidade de S.Joaquim e Urupema e baixadas da região. Na Climaterra deu 5,7°C com -2,2°C relva com geada. Já temos 8 dias com geada em setembro e 109 no ano. Abaixo dos 10°C

1,0 Urupema/**

1,8 S.Joaquim/G.H

4,1 B.Jardim*

4,3 Vargem Bonita*

4,6 Urubici**

5,7 painel/G.H

6,2 Água Doce/DSoares

7,7 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

8,2 Maravilha**

8,6 Campo Alegre/DSoares

8,7 Vargeão/PWS

8,7 Lebon Régis*

8,9 Fraiburgo*

9,0 Rancho Queimado/Inmet

9,4 Campo Novos/Inmet

9,5 Vidal Ramos/C.G

9,6 Caibí**

9,6 Timbé do Sul**

9,7 Xanxerê/Inmet

9,7 Santa Rosa de Lima/serra/PWS

9,7 Imbuia**

9,9 Ibiam**

9,9 Bom Retiro**

11,4 Florianópolis**

*F.Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer